Fenerbahçe Beko - TOFAŞ: 89-56
FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 11, Ali Muhammed 5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek 3, Ergi...
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Sinan Güler 9, Green 11, Guduric 11, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 11, Ali Muhammed 5, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 14, Barış Hersek 3, Ergi Tırpancı 2
TOFAŞ: Garrett 17, Weems 3, Kadji 4, Mejia 10, Muhsin Yaşar 8, Barış Ermiş 5, Yiğit Arslan 1, Elegar 2, Berkan Durmaz 2, Muhaymin Mustafa 2, Mert Konuk 2
1'İNCİ PERİYOT: 22-17
İLK YARI: 39-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı 89-56 mağlup etti.
DHA
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