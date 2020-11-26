EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezonun 11. maçına çıkıyor. Valencia Basket'i evinde ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, son iki maçta gelen yenilgileri telafi ederek yoluna devam etmenin peşinde. Karşılaşma öncesi bir çok sarı-lacivertli taraftar ve basketbolseverler, "Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?" sorularını araştırıyor. Bizde bu sorulara haberimizde cevap verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Valencia Basket’i konuk ediyor. 27 Kasım Cuma günü (yarın) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Sasa Pukl (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan), Piotr Pastusiak (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de geride kalan çift maç haftasında istediği sonuçları alamadı. 17 Kasım Salı günü konuk olduğu Baskonia’ya 86-68 mağlup olan Fenerbahçe Beko, 20 Kasım Cuma günü Madrid’de oynadığı mücadelede ise Real Madrid’e 94-74 yenildi. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 10. haftayı dört galibiyetle bitirdi. Takımda sakatlığı bulunan Nando De Colo İspanya’daki maçlarda yer almazken, Jan Vesely ise rahatsızlığı nedeniyle Real Madrid mücadelesinde forma giyemedi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 22 Kasım Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan ekibimiz, rakibini 70-56 yenerek dokuzda dokuz yaptı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 26, Danilo Barthel ise 18 sayı üretti.

Ekibimizde tedavi süreci devam eden Nando De Colo, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan takım idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez ve Milli Takım ile eleme maçlarında forma giyecek olan Melih Mahmutoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown ve Edgaras Ulanovas bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Jarell Eddie, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Lorenzo Brown, son beş EuroLeague maçında en az bir top çalmaya imza attı. Brown, son altı EuroLeague karşılaşmasının beşinde çift haneli sayılarda skor buldu.

Jan Vesely, maç başına 6.1 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip yedinci isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (447). Vesely, EuroLeague kariyerinde 913 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 155 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1136 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına beş isabet kalmış durumda. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2399 sayısı var ve bu alanda da en değerli 19. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3160 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 798 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3531 ile yedinci sırada. Nando De Colo, parkeye çıkacağı bir sonraki EuroLeague karşılaşmasında 200. kez bu ligde forma giymiş olacak.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 300. üç sayı isabetini bulmasına iki isabet kalmış durumda. Ali Muhammed, üçlüklerde 300 barajını aştığında bunu başaran 20. oyuncu olacak.

Valencia Basket hakkında:

1986 yılında kurulan Valencia, 1988 yılında İspanya Birinci Ligi'ne çıktı, fakat ligde kalıcı hale gelmesi 1996 yılını buldu. 2 yıl sonra İspanya Kral Kupası'nda epik bir final sonucunda DKV Joventut Badalona'yı geçerek ilk kupasını kazanan o yıllardaki adıyla Pamesa Valencia, ilerleyen yıllarda İspanya Ligi'nde Playoff’un gediklilerinden biri haline geldi.

Avrupa'da Saporta Kupası'nda 2 kez final oynayan Valencia, 1999'da Benetton Treviso'ya, 2002'de ise Montepaschi Siena'ya kaybetti. Valencia için her şeyi değiştiren 2002-03 sezonu oldu. ULEB Kupası'nı final serisinde maç kaybetmeden Krka Bova Mesto'yu finaller MVP'si Dejan Tomasevic, Nacho Rodilla ve Fabricio Oberto'un önderliğinde geçen Valencia, aynı sezon İspanya Ligi'nde de final oynasa da Barcelona'ya kaybetti.

2003-04 sezonunda EuroLeague'de ilk kez sahne alan Valencia, Top 16 turuna kadar yükseldi. Valencia EuroCup'ta başarılı sezonlar geçirse de kupayı 2010 yılına kadar tekrar kazanamadı. O sezon Baş Antrenör Neven Spahija ve yıldız oyuncular Matt Nielsen, Nando De Colo ve Victor Claver önderliğinde o zamanki adıyla Power Electronics Valencia Vitoria-Gasteiz'deki finalde Alba Berlin'i geçerek kupayı ikinci kez müzesine götürdü.



Bir sonraki sezon, EuroLeague'de Playoff turuna kadar yükselen Valencia, Real Madrid'e yenilerek kupadan elendi. 2012'de tekrar EuroCup finali oynayan Valencia, Khimki'ye kaybetti. 2014'teki EuroCup finalinde ise Justin Doellman'ın harika performansıyla UNICS Kazan'ı deviren Valencia kupayı tekrar kazandı.



2014-15 sezonuna EuroLeague'de başlayan Valencia, ardından EuroCup'ta çeyrek finale, İspanya Ligi'nde ise yarı finale kadar yükseldi. 2017 yılında Baş Antrenör Pedro Martinez ve yıldız oyuncular Rafa Martinez ve Bojan Dubljevic önderliğinde 3 final oynayan Valencia, Kral Kupası'nda Real Madrid'e, EuroCup'ta ise Unicaja Malaga'ya kaybetse de, İspanya Ligi Finali'nde Real Madrid'i MVP Dubljevic ile geçerek ilk lig şampiyonluğunu kazandı.



2017-18 sezonunda EuroLeague'e dönen Valencia, EuroLeague'de Playoff turunu göremedi, ligde ise playoff ilk turunda elendi. 2018-19'da bir geri dönüş sezonuna ihtiyaç duyan Valencia bunu EuroCup'ı dördüncü kez kazanarak başardı. 17 maçın 16'sını kazanan, finalde ise Alba Berlin'i deviren Valencia, bu şampiyonluk ile EuroLeague'de tekrar oynamaya hak kazandı. Will Thomas Finaller MVP'si seçilirken, Dubljevic ve Sam Van Rossom ise All-EuroCup takımına seçildi.



Valencia’nın geçmişinde dört EuroCup, bir İspanya Ligi, bir İspanya Kupası ve bir de İspanya Süper Kupa şampiyonlukları bulunuyor.



Valencia Basket’te son durum ve maç önü notları:



Jaume Ponsarnau tarafından çalıştırılan ve Fenerbahçe Basketbol tarihine adını yazdırmış Nikola Kalinic ile geçtiğimiz sezon formamızı giyen Derrick Williams’ın da bulunduğu Valencia Basket’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Sam Van Rossom, Guillem Vives, Martin Hermannsson, Guillem Ferrando, Klemen Prepelic, Josep Puerto, Vanja Marinkovic, Milan Jimenez

Forvetler: Nikola Kalinic, Joan Sastre, Fernando San Emeterio, Derrick Williams, Louis Labeyrie

Pivotlar: Bojan Dubljevic, Mike Tobey, Jaime Pradilla, Tomas Pavelka

Koç: Jaume Ponsarnau

Valencia, bu sezon EuroLeague’de oynadığı dokuz maçta altı kez kazandı. Rakibimiz, geride kalan çift maç haftasında iki galibiyet aldı. 17 Kasım’da konuk ettiği Panathinaikos’u 95-83 ile geçen Valencia, 20 Kasım’da da evinde Maccabi’yi 82-80 ile geçti. Maccabi maçında Valencia’nın en etkili isimleri 22 sayıyla Klemen Prepelic ve 15 sayıyla Derrick Williams oldu.

Valencia Basket, İspanya Ligi ACB’de, EuroLeague’de görüntüsünün uzağında kaldı. 10 hafta sonunda dört galibiyeti bulunan Valencia, son lig karşılaşmasında 22 Kasım tarihinde konuk ettiği Iberostar Tenerife’ye 89-95 yenildi. Bu mücadelede Klemen Prepelic 20, Fernando San Emeterio ise 14 sayı buldu.

Valencia’da Vanja Marinkovic ve Joan Sastre bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Rakibimiz, son olarak Fransız uzun forvet Louis Labeyrie'nin de sakatlık sorunu yaşadığını açıkladı.

Valencia’da 11 farklı oyuncu bu sezon ilk beşlerde yer alırken, her maça ilk beşte başlayan tek isim Bojan Dubljevic oldu.

Sam Van Rossom, EuroLeague’de faul çizgisini son 19 ziyaretinde de hata yapmazken, Bojan Dubljevic ise yanı noktada 20 atışlık bir seriye sahip. Dubljevic, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.

Nikola Kalinic, bu sezon iki sayılık atışlarda %65.1 isabet oranı yakaladı ve bu alanda EuroLeague’in en iyi dokuzuncu oyuncusu.



Fernando San Emeterio, yedi top çalmaya daha imza atması halinde bu alanda EuroLeague’de 100 barajını aşacak. San Emeterio’nun EuroLeague kariyerinde 600 ribaundu var.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Atılan Sayı: 72.8 – 81.7

2 Sayı: %51.2 - %57.7

3 Sayı: %37.8 - %37.0

Serbest atış: %84.1 - %80.7

Ribaund: 31.9 – 31.3

Asist: 17.1 – 20.7

Top çalma: 6.4 – 6.4

Blok: 1.6 – 1.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Yenilen Sayı: 78.2 – 79.0

2 Sayı: %52.7 - %56.0

3 Sayı: %35.3 - %37.7

Serbest atış: %71.8 - %70.7

Ribaund: 36.5 – 32.3

Asist: 19.6 – 17.0

Top çalma: 7.6 – 6.8

Blok: 2.3 – 2.7

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Sayı: De Colo 13.0, Brown 12.4, Vesely 10.7 / Prepelic 12.3, Dubljevic 11.6, Kalinic 9.4

Ribaund: Vesely 6.1 / Dubljevic 5.1

Asist: Brown 4.7, De Colo 3.6 / Prepelic 4.0, Van Rossom 3.3, Kalinic 2.8

Top çalma: De Colo 1.4, Brown 1.4 / Dubljevic 1.2, Vives 1.0

Verimlilik: De Colo 15.9, Vesely 14.4, Brown 11.6 / Dubljevic 15.1, Prepelic 14.0, Labeyrie 10.7



Geçmiş karşılaşmalar:



Fenerbahçe Beko, Valencia ile EuroLeague’in güncel döneminde altı kez karşılaştı ve bu maçların dördünü kazandı.

2019-20 – Normal sezon – Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia

2017-18 – Normal sezon - Valencia Basket 67 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 66 Valencia Basket

2010-11 – Normal sezon – P.Electronics Valencia 82 – 68 Fenerbahçe Ülker

2010-11 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 – 73 P.Electronics Valencia