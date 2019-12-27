Fenerbahçe Beko, Valencia'ya mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 84-84 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde Valencia'ya 100-98 mağlup oldu.

Fenerbahçe aldığı bu sonuçla üst üste 4. maçta da yenilgi yaşamış oldu. Sarı-Lacivertliler ligdeki toplam 11 yenilgiye ulaştı.

Karşılaşmaya Datome'nin üç sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Dubljevic'in pota altındaki etkinliğine engel olamayınca, ilk 5 dakikayı 9-7 geride kapattı. Datome'nin 7. dakikadaki üçlük isabetiyle 11-11 eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24-22 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Datome ve Ali Muhammed'in dış atışlardan bulduğu basketlerle 13. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 33-25. Williams'ın 16. dakikadaki üçlüğüyle farkı çift hanelere (40-29) yükselten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 48-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 59-47 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde boyalı alanda Dubljevic ile sarı-lacivertlilere üstünlük sağlayan konuk ekip farkı 6 sayıya kadar düşürse de Fenerbahçe Beko final periyoduna 70-59 önde girdi.

Son çeyreğe Abalde ve Motum'un basketleriyle başlayan misafir takım, yine Motum'un 34. dakikadaki isabetiyle farkı 2 sayıya çekti: 72-70. Etkili oyununu sürdüren ve hücum ribaundlarında rakibine üstünlük kuran İspanyol temsilcisi, bitime 2 dakika 41 saniye kala Van Rossom'un üçlüğüyle öne geçti: 77-79. Savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler, Datome'nin 39. dakikadaki üçlüğüyle tekrar üstünlüğü yakaladı: 82-79. Kalan bölümde Tobey ve Abalde ile basketler bulan Valencia, bitime 0,4 saniye kala 84-82 galip duruma geldi. Fenerbahçe Beko, son hücumda De Colo ile basketi bulunca, mücadele uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne De Colo ve Williams'ın basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 43. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 91-85. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren Valencia, üst üste bulduğu basketlerle farkı eritti. Son 40 saniye 98-93 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile girilirken, Doornekamp'ın basket faulü sonrası fark 2 sayıya (98-96) indi. Bitime 15 saniye kala Abalde kullandığı faul atışlarından ilkini sayıya çevirip, ikincisini kaçırırken, ribaundu yine Valencia takımı aldı. İspanya temsilcisinde Loyd, basket faul kazanıp, tek atışı da sayıya çevirerek skoru lehlerine 100-98 yaptı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.

Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe Beko formasıyla 31 sayı kaydeden De Colo oldu. Konuk ekipte ise Dubljevic 30 sayıyla oynadı.

Öte yandan, yeni transfer Malcolm Thomas ile futbol takımıyla 3 1 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Tufan da maçı saha kenarından takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 10, De Colo 31, Kalinic 2, Datome 20, Williams 20, Ali Muhammed 14, Ahmet Düverioğlu 1, Melih Mahmutoğlu, Westermann

Valencia: Loyd 14, Van Rossom 5, Doornekamp 8, Labeyrie 2, Dubljevic 30, Colom 3, Ndour 4, Abalde 8, Tobey 12, Motum 14, Sastre, Marinkovic

1. Periyot: 24-22

Devre: 48-40

3. Periyot: 70-59

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkanlar: 36.32 Kalinic, 44.45 Sloukas (Fenerbahçe Beko)