Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas: 76-79

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, De Colo 29, Datome 5, Williams 12, Vesely 8, Westermann, Kalinic 1, Biberovic 2, Lauvergne 2, Sloukas 13

ZALGİRİS KAUNAS: Perez 7, Grigonis 19, Ulanovas 4, Jankunas 9, Landale 8, Walkup 4, Hayes 9, Milaknis 3, LeDay 16, Geben

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

İLK YARI: 40-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-52

5 FAUL: 39.13 De Colo (Fenerbahçe Beko) - 31.57 Landale (Zalgiris)

Turkish Airlines Euroleague 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'â 79-76 mağlup olarak 5'inci mağlubiyetini aldı.

Turkish Airlines Euroleague 6'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Maçın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 40-33 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte de skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karar çeyreğine 59-52 önde girdi. Maçın son 1 dakikasına 76-69 önde giren Fenerbahçe, bu dakikadan sonra üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 79-76 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Zalgiris'te Grigonis 19 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7'nci haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA