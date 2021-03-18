Fenerbahçe Beko- Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE BEKO- ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak olan Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bu akşam (18 Mart Perşembe) oynanacak. beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak olan maç saat 20.45'de başlayacak. Maçta Angel Miguel Perez (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü düdük çalacak.

ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı beIN Sports Haber'dan canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanan ilk maçı Litvanya ekibi 99-62 kazandı.

2020-21 Zalgiris Kaunas 99-62 Fenerbahçe Beko

2019-20 Fenerbahçe Beko 76-79 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 82-99 Fenerbahçe Beko

2018-19 Zalgiris Kaunas 57-66 Fenerbahçe Beko

2018-19 Fenerbahçe Beko 80-82 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 76-43 Zalgiris Kaunas

2018-19 Fenerbahçe Beko 78-61 Zalgiris Kaunas

2018-19 Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe Beko

2017-18 Zalgiris Kaunas 67-76 Fenerbahçe

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas