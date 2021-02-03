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Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe Beko, Zenit Petersburg'u evinde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 24'üncü maçına çıkıyor. Temsilcimiz, EuroLeague'de oynadığı son 8 maçta galibiyet almasını başardı. Sarı-lacivertliler, ilk haftalarda yaşadığı kayıpları telafi ederken 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyete ulaştı. EuroLeague'in 24. haftasında ise Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 24. hafta oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Zenit Petersburg mücadelesi, 5 Şubat Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmanın hakem üçlüsü, maç saatinden kısa süre önce haberimize eklenecektir.

HANGİ KANALDA?

EuroLeague yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe Beko-Zenit Petersburg maçını, Cuma akşamı saat 20.45'te beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak basketbolseverler ile buluşturacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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