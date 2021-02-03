Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 24'üncü maçına çıkıyor. Temsilcimiz, EuroLeague'de oynadığı son 8 maçta galibiyet almasını başardı. Sarı-lacivertliler, ilk haftalarda yaşadığı kayıpları telafi ederken 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyete ulaştı. EuroLeague'in 24. haftasında ise Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı oynanacak. Peki, Fenerbahçe Beko - Zenit Petersburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 24. hafta oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Zenit Petersburg mücadelesi, 5 Şubat Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

HANGİ KANALDA?

EuroLeague yayıncısı beIN SPORTS, Fenerbahçe Beko-Zenit Petersburg maçını, Cuma akşamı saat 20.45'te beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak basketbolseverler ile buluşturacak.