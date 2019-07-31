Real Madrid - Fenerbahçe maçı, Allianz Arena'da oynandı. Fenerbahçe'nin gollerini Rodrigues, Dirar ve Ozan Tufan atarken, Real Madrid'in gollerini ise Benzema (3), Mariano ve Nacho kaydetti.

FENERBAHÇE AUDI KUPASINI DÖRDÜNCÜ BİTİRDİ

Bu sonuçla Real Madrid, Audi Kupası'nı üçüncü tamamlarken, sarı lacivertliler dördüncü bitirdi.

Finale yükselen Bayern Münih ile Tottenham, 21.30'da şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.

Real Madrid'in 11'i: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius, Benzema.