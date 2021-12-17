Spor Toto Süper Lig'de heyecan 17.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyorlar. Futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatması beklenen derbi maçı izlemek ve takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izle 2021 | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde olacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 2021

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı 19 Aralık 2021 Pazar günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Fırat Aydınus, yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapıyor. Mücadelenin VAR hakemi ise Hakan Ceylan.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE 2021

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ