Süper Lig'de bu sezonun en formda ekiplerinden Fenerbahçe, yeni teknik kadro, yeni oyuncular ve Emre Belözoğlu'nun yeni göreviyle birlikte ligin şu ana kadar en başarılı form seviyesine sahip takımların başında yer alıyor. Sezon öncesi yapılan transferlerle taraftarın gönlünü fetheden yönetim, Erol Bulut'un başarısıyla da bu durumu taçlandırıyor.

Beşiktaş ise, sezona mali zorluklar ve transfer sıkıntılarıyla girse de ilk haftalardaki ölü toprağını üzerinden atmış görünüyor. Son olarak geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i, 3-2 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, son haftalarda form tutuyor. Ligde oynanacak 10.haftanın en önemli maçı öncesi en çok merak edilenler arasında takımların muhtemel 11'leri bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hangi 11'ler sahada olacak? İşte derbinin muhtemel 11'leri...

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ, SON 26 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.

Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.