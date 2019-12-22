Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 16. haftasında, yılın son derbisi bugün oynanacak. Sarı-lacivertlilerle siyah-beyazlılar kıyasıya mücadele edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak
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