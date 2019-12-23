Fenerbahçe - Beşiktaş maç sonucu | Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti

İki takım Fenerbahçe - Beşiktaş karşı karşıya geldi. TÜRKİYE: Süper Lig - 16. Maç Günü

tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç sonucu ve Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti detayları...

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı ve uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. 2005 yılından beri Beşiktaş'a sahasında kaybetmeyen sarı-lacivertli takım böylece puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise bu yenilgi ile 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maç özeti

Fenerbahçe Süper Lig'in 16.haftasında oynanan derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı. Max Kruse (pen), Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleri ile sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takım puan durumunda rakibini geçmiş oldu. Fenerbahçe ayrıca 2005 yılından beri evinde kaybetmediği rakibine karşı serisini de sürdürmüş oldu.

2 . dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tolga sol ayağıyla iyi vurdu kaleci Karius son anda topu çıkardı.

4 .dakikada Beşiktaş sağ kanattan korner kullandı. Kale sahasına gelen topu son anda Isla çıkardı

6 .dakikada Fenerbahçe hem sağ kanattan hem de sol kanattan ceza sahasına ortaladı ancak pozisyondan sonuç alamadı.

15 . dakikada sağ kanattan Lens geldi ceza sahasına kadar girdi yerden pasını savunma uzaklaştırdı.

PENALTI! 21 .dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan gelen ortaya Rebocho'nun elle müdahelesi sonucu Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Cüneyt Çakır, VAR monitöründen izledi ve penaltı kararı verdi.

GOL 23 .dakikada Max Kruse penaltıdan golü attı. Fenerbahçe öne geçen taraf oldu.

28 .dakikada Beşiktaş etkili geldi. Savunmanın arkasına sarkan Diaby yerden vurdu top auta gitti. Pozisyonun sonunda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

SARI KART| 31 . dakikada Beşiktaş takımında Lens yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü. Lens böylece cezalı duruma düştü.

GOL 32 .dakikada Ozan Tufan ceza sahası dışından topu aldı kaleyi kontrol edip sert vurdu golü attı! 2-0

SARI KART| 33 . dakikada Beşiktaş'ta bu kez Caner Erkin sarı kart gördü.

SARI KART| 37 . dakikada bu kez Fenerbahçe'de Deniz Türüç topun oyuna girmesini engellediği için hakemden sarı kart gördü.

43 . dakikada Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz vurdu top barajdan döndü seken topa Caner Erkin vurdu top kaleyi bulmadı.

Hakem ilk yarının sona 5 dakika ilave etti.

GOL 45+5 .dakikada Atiba farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Caner Erkin serbest vuruşu kullandı, ortasına Atiba dokundu ve golü attı. 2-1

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı. Beşiktaş devre arasında oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan Diaby çıktı yerine Ljajic girdi.

48 . dakikada Beşiktaş etkili geldi. Caner'in kullandığı serbest vuruşta kafayı Elneny vurdu top az farkla auta gitti.

52 . dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı çalım atmayı denedi ancak Altay topu ayakları ile çıkardı.

GOL 58 .dakikada Fenerbahçe Vedat Muriç ile durumu 3-1 yaptı. Sağ kanattan gelen Isla kale sahasına ortaladı Vedat dokundu ve golü attı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! Beşiktaş ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Oyundan Rebocho çıktı yerine N'Koudou girdi.

65 . dakikada Beşiktaş etkili geldi. Savunmanın arkasına Burak Yılmaz sarktı pasında Ljajic golü attı ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

67 . dakikada Fenerbahçe bu kez Deniz Türüç ile etkili geldi. Ceza sahasına girmeden plase vuruşu az farkla auta gitti.

69 . dakikada Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Penaltı noktası civarına gelen topa Vedat Muriç yükseldi ve vurdu ancak top yandan auta gitti.

71 . dakikada Beşiktaş etkili geldi. ceza sahası dışından Atiba vurdu topu savunma son anda çıkardı.

73 . dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen Tolga Ciğerci plase bir vuruş yaptı top az farkla auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Fenerbahçe oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan Deniz Türüç çıktı yerine Ferdi Kadıoğlu girdi.

SARI KART| 77 . dakikada Beşiktaşlı oyuncu Elnney rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

SARI KART| 79 . dakikada bu kez Serdar Aziz hakemden sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncu bu sarı kart ile cezalı duruma düştü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada Fenerbahçe oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan Max Kruse çıktı yerine Tolgay Arslan girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Beşiktaş son oyuncu değişikliğini yaptı. Oyundan Burak Yılmaz çıktı yerine Umut Nayir girdi.

88 . dakikada Kevin N'Koudou sol çaprazdan plase vuruşunu yaptı top farklı biçimde auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 90.dakikada Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini yaptı. Oyundan Ozan Tufan çıktı yerine Zanka girdi.

Hakem Cüneyt Çakır maçın sona 5 dakika ilave etti.

Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanmayı başardı.