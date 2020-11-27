Süper Lig'in 10. haftası müthiş bir heyecana ortak olacak. Son dönemlerin en heyecanlı geçen derbilerinden Fenerbahçe - Beşiktaş, bu sezon ilk kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi tüm detaylara haberimizde yer verdik. Süper Lig'de bu sezonun kuşkusuz en büyük şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sezon öncesi yapılan transferlerle, sezon içinde de oynanan futbol ile lige damgasını vurdu. Ligde, 20 puanla Alanyaspor'un ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, liderlik için kazanmak istiyor. Beşiktaş ise sezona iyi giremese de son haftalarda aldığı galibiyetler ile kendine gelmeye başladı. Ligin 9. haftasında son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup eden siyah beyazlılar, 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı, 29 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Süleyman Özay üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tugay Kaan Numanoğlu hangi takımlı?

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

10. hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ