Fenerbahçe bir transferi daha açıkladı!

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, Litvanya ve Avrupa basketbolunun en değerli kısa forvetlerinden biri olarak kabul edilen Edgaras Ulanovas (1.99, 1992) ile 2 yıllık anlaşmaya vardı."



EDGAR ULONAVAS KİMDİR?

7 Ocak 1992’de Litvanya’nın Kaunas kentinde dünyaya gelen Ulanovas, kariyerinin ilk bölümünü de Litvanya’da Aisciai, Triobet, Zalgiris Sabonio, Baltai ve Lietkabelis takımlarında geçirdi. Özellikle 2012-13 sezonunda Lietkabelis takımıyla adından söz ettirmeye başlayan Ulanovas, 2013-14’te ise Neptunas Klaipeda ile Eurocup tecrübesi yaşadı.



Edgaras Ulanovas, 2014-15 sezonunda ülkesinin en önemli basketbol temsilcisi olan Zalgiris Kaunas’a transfer oldu. Tam altı sezon boyunca bu takımın formasını giyen Ulanovas, bu süreçte altı Litvanya Ligi, dört de Litvanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Ulanovas, 2015, 2017 ve 2020’de Litvanya Kupası finalinin MVP’si seçildi. Zalgiris, Ulanovas’ın da önemli rol oynadığı bu süreçte, EuroLeague'de iki kez Playoff’a yükseldi ve 2017-18 sezonunda da Final Four oynama başarısı gösterdi.