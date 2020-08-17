Bu sezon çeşitli sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe genç, kaliteli, maliyeti az ve geleceğe yönelik oyuncuları renklerine bağlamak istiyor. Kosova basınından Arlind Sadiku'nun haberine göre Sarı Lacivertliler, KK Balkani takımının 22 yaşındaki hücumcu orta sahası Blend Baftiu'yla her konuda anlaşma sağladı.

Daha önce adı Rapid Wien ile de anılan Baftiu’nun transferi için, Fenerbahçe ve Balkani kulübü arasında son görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon oynadığı 34 maçta 20 gol atan genç orta saha 1 de asist yaptı.

BLEND BAFTİU KİMDİR?

Blend Baftiu 17 Şubat 1998 yılında Kosova'nın Priştine kentinde dünyaya geldi. Ülkesinde alt yaş gruplarında forma giyen Arnavutluk, 2015 yılında Arnavutluk ekiplerinden KF Skenderbeu'nun altyapısına transfer edildi. 1 sezon sonra ülkesine ve eski takıman geri dönen genç futbolcu, 2017'de Flamurtari'ye kiralandıktan sonra bedelsiz olarak Ballkani'nin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon 22 gol, 7 asistlik performansıyla harika bir sezon geçiren Baftiu, 10 numara ve santrfor olarak görev alıyor. Piyasa değeri 300 bin euro olan 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aynı zamanda Arnavutluk vatandaşı olan Blend Baftiu, Kosova U21 milli takımı için 3 maça çıkarken 1 gol attı.

Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor.