Fenerbahçe, Boluspor'la hazırlık maçı yapacak

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, 13 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe, Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Maçın 13 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanması planlanıyor. Boluspor'un resmi web sitesinden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıkları ilk etabında ikinci hazırlık maçını Fenerbahçe ile oynayacak. Boluspor - Fenerbahçe hazırlık karşılaşması, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 19.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak" denildi.

DHA