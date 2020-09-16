Fenerbahçe, Burak Kapacak transferini bitiriyor!

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda adeta kabuk değiştirdi. Kadrosunu 12 yeni isimle güçlendiren sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'yi de rekor bir bedelle Lazio'ya satarak ciddi bir bonservis geliri elde etti. Transferi yeni forvet oyuncusu alarak bitirmek isteyen sarı-lacivertlilerde, Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak gündem oldu

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bursaspor forması giyen 20 yaşındaki Burak Kapacak transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim, sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen genç futbolcu için son görüşmeleri yapıyor.

Bursaspor altyapısından çıkan Burak Kapacak, geçen sezon 24 maçta görev alıp 8 asist yapmıştı. 20 yaşındaki futbolcu bu sezonun ilk maçında da forma giydi.

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999'da doğan Burak Kapacak, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. Genç futbolcu aslen Bursa doğumludur. Futbol hayatına doğup büyüdüğü şehir olan Bursa'da başlayan Burak Kapacak, Bursaspor alt yapısında kariyerine başlamıştır. 2018 yılında 50 Bin Euro imza karşılığında profesyonel kariyerine ilk adımı atmıştır. 2019 - 2020 sezonunda Burak Kapacak toplam 20 müsabakada rol aldı ve 1172 dakika boyunca sahada kaldı. Burak Kapacak'ın boyu ise 1.80 cm'dir.