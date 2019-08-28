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  3. Fenerbahçe Carlos Kamani ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Carlos Kamani ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Carlos Kamani ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, takıma transfer olduktan sonra fazla forma şansı bulamayan kaleci Carlos Kameni ile yolları ayırdı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır." denildi. 

Fenerbahçe'ye 2017-18 sezon başında Malaga'dan bedelsiz olarak transfer edilen Idriss Carlos Kameni, sarı-lacivertli ekiple 16 maça çıktı. 35 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, 4 maçta kalesini gole kapadı, toplam 20 gole engel olamadı.

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