Fenerbahçe Carlos Kamani ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, kaleci Carlos Kameni ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, takıma transfer olduktan sonra fazla forma şansı bulamayan kaleci Carlos Kameni ile yolları ayırdı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.
Fenerbahçe'ye 2017-18 sezon başında Malaga'dan bedelsiz olarak transfer edilen Idriss Carlos Kameni, sarı-lacivertli ekiple 16 maça çıktı. 35 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, 4 maçta kalesini gole kapadı, toplam 20 gole engel olamadı.
HABERE YORUM KAT