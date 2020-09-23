Fenerbahçe - Cavani görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Bu sezon transferin en çok konuşulan ve en çok da transfer yapan takımı olan Fenerbahçe, sezonun bombasını Cavani ile patlatmak istiyordu. Vedat Muriqi'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yerini yıldız bir golcü ile doldurmak isteyen sarı lacivertliler, menajerler aracılığıyla Cavani ile temas kurdu. Fenerbahçe'nin planında Vedat Muriqi takımdan ayrılınca Cavani ile resmi görüşmelere başlamak vardı. Muriqi'nin yüksek bir bonservis bedeliyle satılmasına rağmen, Cavani transferinde işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi.

17 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut, Edinson Cavani'yi takımında görmek için oldukça istekliydi. Muriqi ile yolların ayrılmasının ardından görüşülecek olan Cavani'nin menajeriyle, Emre Belözoğlu temasa geçti. Avrupa'dan birçok kulüple de görüşmeleri bulunan Cavani, Fenerbahçe'den bonuslar dahil 17 milyon Euro talep etti. Cavani'nin talepleri, görüşmelerin başlamadan bitmesine neden oldu.

Yıldız oyuncu, bonservisi olmadığı için 3 milyon euro imza parasının yanı sıra, 3,5 milyon Euro'dan 4 senelik bir sözleşme talep etti. Bonuslar hariç Uruguaylı yıldızın 4 yıllık maliyeti 17 milyon Euro, güncel kurla tam 153 milyon TL olacaktı.

Bu transferde geri adım atan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.