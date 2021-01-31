Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 30.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Çaykur Rizespor
|1
|0
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 19:00
Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Erdinç Sezertam(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 21. Brıght Osayı Samuel, 37. Fılıp Novak, 71. İsmail Yüksek, 99. Kemal Ademı
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 80. Yassıne Merıah, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 6. Yasin Pehlivan, 14. Alexander Toft Soderlund, 26. Onur Bulut, 27. Murat Sağlam, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 66. Doğan Erdoğan
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|6
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|7
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|1-0
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|Göztepe