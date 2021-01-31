Nureddin Nebati kimdir, nereli, kaç yaşında?İstanbul'da bir polis memuru intihar ettiOsman Dinçbaş kimdir?Bursaspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Tuğkan Gönültaş (Elraen) kimdir? kaç yaşında, nereli? Elraen ırkçılık olayı nedir?Berat Albayrak'ın yanındaydılar! O iki ismin görevlerine son verildiBoluspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bülent Aksu kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Bülent Aksu neden görevden alındı?Ümraniyespor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Menemenspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile 30.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maç sonucu:

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR
Fenerbahçe Çaykur Rizespor
1 0

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 19:00

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Abdulkadir Bitigen(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Mustafa Savranlar(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Erdinç Sezertam(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 4. Serdar Aziz, 7. Ozan Tufan, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 20. Luız Gustavo Dıas, 27. Thıam Mame Baba, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 5. Jose Ernesto Sosa, 6. Tolga Ciğerci, 8. Mert Hakan Yandaş, 9. Papıss Demba Cısse, 21. Brıght Osayı Samuel, 37. Fılıp Novak, 71. İsmail Yüksek, 99. Kemal Ademı

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 53. Darıo Melnjak, 80. Yassıne Merıah, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

1. Tarık Çetin, 30. Zafer Görgen, 3. Dımıtrıos Chatzıısaıas, 6. Yasin Pehlivan, 14. Alexander Toft Soderlund, 26. Onur Bulut, 27. Murat Sağlam, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe21143443234520
2Beşiktaş20142447234424
3Galatasaray21133543184225
4Gaziantep FK219843526359
5Hatayspor2110563426358
6Alanyaspor20104634203414
7Trabzonspor209652523332
8Fatih Karagümrük218763329314
9Yeni Malatyaspor217772726281
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Kasımpaşa217410233125-8
13Çaykur Rizespor21678273625-9
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
30.01.2021Fenerbahçe1-0Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-1Kayserispor
30.01.2021Başakşehir FK1-5Hatayspor
31.01.2021BB ErzurumsporMKE Ankaragücü
31.01.2021Alanyaspor1-0Sivasspor
31.01.2021GençlerbirliğiAntalyaspor
31.01.2021BeşiktaşTrabzonspor
31.01.2021DenizlisporGöztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT