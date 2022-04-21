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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı izle | Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı izle | Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı izle | Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde kalma mücadelesi Çaykur Rizespor ile ikincilik iddiası devam eden Fenerbahçe arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı izle | Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde... 

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan 2022 Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanıyor. Saat  20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Teğberk yaparken VAR'da ise Özgüç Türkalp, AVAR'da ise Kadri Sağlam görev alıyor. 

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İZLE 

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı, BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR
3. MINJAE KIM
4. SERDAR AZİZ
8. MERT HAKAN YANDAŞ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
21. BRIGHT OSAYI SAMUEL
26. MİHA ZAJC
27. MIGUEL CRESPO DA SILVA

ÇAYKUR RİZESPOR İLK

23. GÖKHAN AKKAN
3. RASMUS SEBASTIAN HOLMEN
4. ALPER POTUK
9. TYLER DOMINIC BOYD
15. EREN ALBAYRAK
16. CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES
20. JOEL JULIUS ILMARI POHJANPALO
27. FABRICIO SANTOS DE JESUS
52. ERİK SABO
53. BOLASIE YALA
77. GÖKHAN GÖNÜL

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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