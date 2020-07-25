Süper Lig'de son haftaya girilirken Fenerbahçe, sezonu 7. sırada bitirmeyi garantilemişti. Sarı-lacivertlilerin rakibi küme düşme adaylarından birisi olan Çaykur Rizespor. 34. hafta maçında iki takımda mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Ülker Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ve Emre Kan üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Falette, Hasan Ali, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Vedat Muriqi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Melnjak, Moroziuk, İvanildo Fernandes, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Samudio, Harmash, Vetrih, Skoda