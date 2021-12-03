Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev alacak.