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  3. Fenerbahçe, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Fenerbahçe, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve...

Fenerbahçe, Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA




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