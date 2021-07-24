Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandıBeyoğlu'nda anne yılan paniği! Mahalleli evlerine adım atamıyorGüvenlik nedeniyle 31 vilayette sokağa çıkma yasağı getirildi!Şüpheli ölüm! Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulunduSon dakika | Dışişleri Bakanlığından Ayasofya ve Kariye Camii açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti’nin mülküdür, titizlikle korunmaktadırProf. Dr. Ahmet Ercan'dan 6.8,- 6,9 büyülüğünde deprem uyarısı! İzmir'in 6 ilçesi büyük tehdit altındaKomşusunu darp eden Halil Sezai'den olay sözler: Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere!Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiMüziğin altın sesinden kahreden haber! Tüdanya gırtlak kanserine yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi paylaşımı: Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

Forvet transferi için birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi, henüz aradığı golcüyü bulabilmiş değil. İtalya basınının yazdığına göre ise sarı lacivertliler Dario Benetto'yu transfer etmek için Marsilya ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

Yeni sezon öncesi golcü transferini henüz yapmamış olan Fenerbahçe, bu bölge için İngiltere ve İtalya'dan isimlerle görüşen sarı lacivertli takım, rotayı Fransa'ya çevirdi. İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın golcüsü Dario Benedetto'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

SAO PAULO DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin yanı sıra Brezilya'dan Sao Paulo'nun da golcü oyuncu için devrede olduğu ifade edildi. Oyuncu için Fenerbahçe'nin Marsilya'ya teklifte bulunduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli ekibin bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir önerisi olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

MARSİLYA 14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. İlk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Hazırlık sürecinde attığı 3 gol ile Marsilya'nın dikkat çeken oyuncularından olan Benedetto için Fenerbahçe'nin ısrarcı olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT