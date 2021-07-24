Fenerbahçe Dario Benedetto'yu istiyor! Marsilya ile görüşmelere başlandı

Yeni sezon öncesi golcü transferini henüz yapmamış olan Fenerbahçe, bu bölge için İngiltere ve İtalya'dan isimlerle görüşen sarı lacivertli takım, rotayı Fransa'ya çevirdi. İtalyan Nicolo Schira'nın haberine göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın golcüsü Dario Benedetto'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

SAO PAULO DA DEVREDE

Fenerbahçe'nin yanı sıra Brezilya'dan Sao Paulo'nun da golcü oyuncu için devrede olduğu ifade edildi. Oyuncu için Fenerbahçe'nin Marsilya'ya teklifte bulunduğu bildirildi. Sarı-Lacivertli ekibin bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir önerisi olduğu aktarıldı.

MARSİLYA 14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

31 yaşındaki Arjantinli golcü, 2019'da 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Boca Juniors'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. İlk sezonu olan 2019-20'de Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 11 gol atan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon ise 32 lig maçında 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Hazırlık sürecinde attığı 3 gol ile Marsilya'nın dikkat çeken oyuncularından olan Benedetto için Fenerbahçe'nin ısrarcı olacağı ifade edildi.