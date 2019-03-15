Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.
İki takımı sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:
FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer, Emre Kılınç, Diabate
DHA
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