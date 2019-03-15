Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayacak karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz üstlenecek.

İki takımı sahaya çıkacağı 11'ler ise şöyle:

FENERBAHÇE: Harun - Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Zajc, Ayew, Soldado

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Fatih, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer, Emre Kılınç, Diabate

DHA