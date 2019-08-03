Fenerbahçe Deniz Türüç ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
SarI-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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