Fenerbahçe Deniz Türüç ile 3 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SarI-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

(FOTOĞRAFLI)

DHA