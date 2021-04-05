Fenerbahçe-Denizlispor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Bright-Osayi Samuel yedek kulübesinde yer aldı, Nazım Sangare ise rahatsızlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Valencia ve Samatta 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright-Osayi Samuel, Marcel Tisserand, Mame Thiam ve Filip Novak yer aldı.





- Emre Belözoğlu'nun futbol A takım direktörü olarak ilk maçı





Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.





- Sarı-lacivertlilerde 6 eksik





Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.





- Sinan Gümüş 13 maç sonra ilk 11'de





Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 Ocak'ta oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı.

Sinan Gümüş, böylece ligde 84 gün sonra sarı-lacivertli formayla ilk 11'deki yerini aldı.



Kaynak: AA