İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç

Galatasaray: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff, Can (L), Onurcan (L), Emin, Gergye, Muzaffer

Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Caner (L), Ahmet (L), Oğulcan, Ferhat, İzzet

Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16

Süre: 154 dakika (29-28-33-38-26)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.