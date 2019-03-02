Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Galatasaray: Venno, Antonov, Doğukan, Selçuk, Yasin, Duff, Can (L), Onurcan (L), Emin, Gergye, Muzaffer
Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, Klinkenberg, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Caner (L), Ahmet (L), Oğulcan, Ferhat, İzzet
Setler: 25-21, 25-17, 20-25, 24-26, 14-16
Süre: 154 dakika (29-28-33-38-26)
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