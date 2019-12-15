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Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.

Fenerbahçe, deplasmanlarda kayboldu

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla adeta yokları oynadı. Sarı-lacivertliler son 8 deplasman maçında 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alabildi.

Süper Lig'e bu sezon şampiyonluk umutlarıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla adeta kayboldu. Sarı-lacivertliler 8 deplasman maçında sadece 2 galibiyet alırken, geri kalan müsabakalardan 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik alabildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın özellikle deplasman maçlarındaki kadro ve oyun şekli eleştirilirken, oynanan futbol taraftarı memnun etmedi. Sarı-lacivertli ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 2

Alanyaspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 0- Fenerbahçe: 0

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2

Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2

Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0

Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0

Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1

Kaynak: İHA

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