Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe, 15:00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal'ın özel aracı ile gelişi

-Takım otobüslerinin gelişi

-Kafilenin Terminale girişi

-Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe detayları

-Genel Detaylar

DHA