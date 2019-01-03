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Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.

Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti.

Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe, 15:00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal'ın özel aracı ile gelişi

-Takım otobüslerinin gelişi

-Kafilenin Terminale girişi

-Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe detayları

-Genel Detaylar

DHA

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