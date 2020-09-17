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Fenerbahçe, Diego Perotti'yi bitiriyor!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Roma'nın yıldız oyuncusu Diego Perotti'yi bitirmeye çok yakın.

Fenerbahçe, Diego Perotti'yi bitiriyor!

Bu sezon Süper Lig'de transferin en çok konuşulan en çok transfer yapan takımı olan Fenerbahçe, son olarak Marcel Tisserand transferiyle stoper tandemini de tamamlamıştı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yıldızlaşan Vedat Muriqi'yi de Lazio'ya satarak oldukça iyi bir bonservis bedeli elde etmişti. Muriqi'den gelen bonservis bedeli ile iyi bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli oyuncusu Diego Perotti'yi bitirmeye çok yakın. 

İtalya basınında yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Diego Perotti'ye talip oldu. Başkent ekibi, Perotti'nin yüksek maaşından dolayı transfer tekliflerine sıcak bakıyor.

Haberde Diego Perotti'nin yıllık 6 milyon euro maaşından kurtulmak isteyen Roma, sarı lacivertlilerden 2,5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Sarı-kırmızılı takımda 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maçta 6 gol ve 4 asist üretti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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