UEFA Avrupa Ligi'nde 2022 - 2023 sezonu heyecanı grup aşamasındaki ilk hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda ülkemizi turnuvada B Grubu'nda temsil eden Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler için Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı yayın izle linki | Fenerbahçe - Dinamo Kiev EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan maçı Macar hakem Tamás Bognár yönetiyor. Bognár'ın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Péter Kóbor yapıyor.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçı, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyenlerin EXXEN üyeliği alması gerekmektedir.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ