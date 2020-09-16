Fenerbahçe, Divock Origi'yi kiralayacak!

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk favorilerinden Fenerbahçe, sezona Çaykur Rizespor maçında aldığı galibiyetle giriş yaptı. Deplasmanda etkili bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, takımın geçen sezon ki forveti Vedat Muriqi'yi Lazio'ya bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya sattı. Muriqi'nin takımdan ayrılmasının ardından oluşan santrfor boşluğu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi.

OPSİYONU 15 MİLYON EURO

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Fenerbahçe, bu transfer için çalışmalarını hızlandırdı. 25 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’nin dışında, Fulham, Aston Villa, Newcastle United ve Brighton da istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncu ile görüşmelere başlamak için masaya oturdu. Yönetim, oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı istediğini belirtti. Ancak Liverpool, satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'dan başlatmakta diretiyor.

Ekspress.co.uk da Liverpool’un transfer rotasıyla ilgili yaptığı haberde Origi’nin ayrılabileceğini vurguladı.