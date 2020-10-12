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Fenerbahçe, efsanelerine YouTube'da jübile yaptıracak!

Fenerbahçe Spor Kulübü, kulübün YouTube kanalını etkin kullanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un isteğiyle Fenerbahçe YouTube kanalında kulübün efsanelerine jubile yaptıracak.

Fenerbahçe, efsanelerine YouTube'da jübile yaptıracak!

Gelişen dünyada kulüplerin önemli gelir kaynağı haline gelen sosyal medya platformları, bu dönemde Fenerbahçe tarafından da etkin bir şekilde kullanılıyor. "Katıl" adıyla kanallara abone olabilme sistemini başlatan YouTube, bu şekilde kanal sahiplerine bir gelir kapısı aralıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü de "Katıl" butonu ile YouTube kanalına abone olan taraftarına, birçok farklı ayrıcalık sunuyor. Maç özetleri, özel röportajlar gibi birçok fırsatın yer aldığı Fenerbahçe YouTube kanalında, Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in jübilesi de yapılacak. 

"ALİ KOÇ İSTEDİ, YOUTUBE KATIL'DA YAYINLANACAK"

Sözcü'nün haberine göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 1907 Fenerbahçe Derneği'nde bu konuyu dile getirdi. Ali Koç, 30 Eylül'de yapılan toplantıda kulübün YouTube Katıl'ı daha etkili ve daha fazla kullanılması gerektiğini belirtti. Sarı-lacivertli takıma büyük hizmet veren Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in de jubilelerinin Fenerbahçe YouTube kanalından yayınlanması gerektiği belirtildi. 

Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e jübile yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, bu jubileyi televizyon kanalında yayınlamayacak. Üç büyük futbolcunun jübilesi için Koç'un “Hiçbir televizyon kanalına satmayı düşünmüyoruz. Youtube Katıl'da yayınlamayı düşünüyoruz” dediği öğrenildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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