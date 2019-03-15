Fenerbahçe Ekici ile tutundu
Fenerbahçe, Sivasspor'u Mehmet Ekici'nin attığı golle 2-1 mağlup ederken, önemli bir galibiyete imza attı.
Fenerbahçe, Sivasspor'u Mehmet Ekici'nin attığı golle 2-1 mağlup ederken, önemli bir galibiyete imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 73. dakikasında Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor'a Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 74. dakikada Soldado'nun golüyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka boyunca net pozisyonlar üretemeyen Fenerbahçeli futbolcular maçın son bölümünde bulduğu gollerle galibiyete uzanan taraf oldu.
Kaynak: İHA
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