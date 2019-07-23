Fenerbahçe, Eljif'in Napoli'ye transferini açıkladı 

Fenerbahçe Kulübü, başarılı orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ın transferini resmi sitesinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Napoli'ye trasfer olan Eljif için Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan paylaşımda, "Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle" şeklindeki ifade yer aldı. Bu paylaşımın ardından Fenehbahçe Kulübü'nin resmi internet sitesi kilitlendi. Yoğun ilgi nedeniyle bir süre siteye girilemedi. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ELJİF ELMAS KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti. Kaynak: Eljif Elmas kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?