 Fenerbahçe Erol Bulut istifa etti mi, kovuldu mu, yollar ayrıldı mı son dakika 2021 ?

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan Erol Bulut ile ilgili yönetim taraftarın beklediği karar aldı.

FENERBAHÇE EROL BULUT İSTİFA ETTİ Mİ, KOVULDU MU, YOLLAR AYRILDI MI SON DAKİKA 2021 ?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar karşılıkla anlaşmayla ayrıldı. Sarı lacivertlilerde 30 haftalık Erol Bulut dönemi sona erdi.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada,"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır." denildi.



Öte yandan sezonun geri kalanında Yönetim Kurulunun almış olduğu kararla, Sportif Direktör Emre Belözoğlu futbol takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacak.



