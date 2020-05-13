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Fenerbahçe, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu,...

Fenerbahçe, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.


Kaynak: AA


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