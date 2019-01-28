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Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe evinde güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe evinde güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabileceksiniz.

Sarı-Lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında zorlu bir maça çıkıyor. Fenerbahçe evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 3 puan için karşılaşacak...

FENERBAHÇE - EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ocak Pazartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele, beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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