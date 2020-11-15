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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı izle

Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendiren Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaşıyor. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı izle linki ve maça ilişkin detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı izle

Milli ara nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı canlı izle ve ayrıntılar...

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını canlı izlemek için tıklayınız:

FENERBAHÇE- FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov; Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse

F. Karagümrük: Aykut, Alpaslan, Koray, Fatih, Biglia, Zeki, Ramazan, Sabo, Jimmy Durmaz, Aatıf, Mevlüt.

Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Jose Sosa, Samatta, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz karşılaşmada forma giyemiyor.

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