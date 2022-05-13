Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 37.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Fenerbahçe – Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: FENERBAHÇE – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 37.haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 15 Mayıs 2022 Pazar günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Kemal Yılmaz yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.