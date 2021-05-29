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Fenerbahçe, Fatih Karagümrüklü Biglia ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te forma giyen 35 yaşındaki Arjantinli oyuncu Lucas Biglia ile 2 yıllık anlaşma imzaladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrüklü Biglia ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Spor muhabiri Nicolò Schira'nın aktardığı bilgilere göre Fatih Karagümrük'te forma giyen 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Biglia, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmanın yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.

İSTİKRARLI PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU

Karagümrük takımının İtalyan ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Biglia, bu sezon 34'ü ilk 11 olmak üzere 35 maçta forma giydi, bu maçlarda 3 gol, 2 asistlik performans sergileyerek istikrarlı bir görüntü çizdi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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