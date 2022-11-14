Fenerbahçe forması da giymişti! Diego Ribas futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Ribas, futbolu bıraktığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe forması da giymişti! Diego Ribas futbolu bıraktı

Flamengo'nun Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynadığı Avai SC maçıyla yeşil sahalara son kez çıkan Diego'nun kariyerinde önemli başarılar bulunuyor.

FENERBAHÇE FORMASIYLA BOY GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe'de 2014-2016 yıllarında forma giyen ve sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkıp 8 gol atan Brezilyalı "10 numara", kariyerinde Portekiz'de Porto, Almanya'da Werder Bremen ile Wolfsburg, İtalya'da Juventus, İspanya'da Atletico Madrid gibi önemli takımlarda oynadı.

Fenerbahçe forması da giymişti! Diego Ribas futbolu bıraktı

JESUS'LA KUPA KAZANDI

Brezilya Milli Takımı'nın da 34 kez formasını giyen Diego, ülkesiyle iki kez Kupa America zaferi de yaşadı. Kulüp kariyerinde şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünde Flamengo'da Libertadores Kupası'nı 2019'da kazanan Diego, 2022'de de aynı takımla Güney Amerika'nın en önemli kupasını bir kez daha elde etti.

Fenerbahçe forması da giymişti! Diego Ribas futbolu bıraktı

ARDA TURAN'LA TAKIM ARKADAŞI OLMUŞTU

Atletico Madrid'de Arda Turan'la birlikte forma giyen 37 yaşındaki Diego, bu kulüpte hem La Liga hem de UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. Diego Ribas'ın kariyerinde Brezilya ve Portekiz'de lig ile kupa, Almanya'da da kupa zaferleri yaşadı.

Fenerbahçe forması da giymişti! Diego Ribas futbolu bıraktı

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