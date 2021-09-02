Fenerbahçe forvet için yıldız transfer istiyor! Christian Benteke ve Joelinton isimleri hedefte!

Türkiye'de transfer sezonunun sona ermesine 5 günlük süre kaldı. Yeni transferleri Avrupa'da oynanacak maçların listesine dahile edebilmek için ise son gün 2 Eylül. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Fenerbahçe'de ise forveti yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Sarı lacivertliler Christian Benteke ile Joelinton ikilisinden birini takımına kazandırmayı hedefliyor.

ALİ KOÇ TARİH VERMİŞTİ

Fenerbahçe başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde transfer açıklamalarında bulunmuştu. Bu açıklamada Koç, "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından ise taraftarlar gözünü forvet transferine çevirdi. Bugünün 2 Eylül olması sebebiyle bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORLAR

25 yaşındaki Joelinton, Newcastle United takımında yedekte bekliyor. Öte taraftan son gün takıma Celtic'ten Edouard'ı transfer eden Crystal Palace'ın da Benteke'yi gözden çıkardığı ve transferine onay vereceği de gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe bu avantajları kullanarak iki isimden birini takıma kazandırmayı planlıyor.

FORVET DIŞINDA TRANSFER GELEBİLİR

Şu anda önceliği tamamen forvet transferine ayıran Fenerbahçe'de, finansal fair play kriterlerinin sağlanması ve gönderilecek oyuncuların durumuna göre takıma bir kanat ve bir bek transferi yapmyı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu transferleri ikinci planda tutan sarı lacivertliler, sadece forvet transferinin 2 Eylül'e yetişmesinin yeterli olacağını düşünüyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Başkan Ali Koç'un transferi tamamlamak için tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle forvet transferinin UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazdırılması hedefleniyor. Bu kapsamda akşama kadar transferi tamamlaması gereken sarı lacivertli ekipte yönetimin de büyük uğraş verdiği ifade ediliyor.