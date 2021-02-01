Fenerbahçe forvet transferi için vites arttırdı! Edin Dzeko ve Benteke gündemde!

Sezon öncesi yaz transfer döneminde olduğu gibi Ocak ayında ara transferinde en dikkat çeken takımı olan Fenerbahçe, Mesut Özil, Attila Szalai, Bright-Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci gibi oyunculara sarı-lacivertli formayı giydirdi. Bu isimlere rağmen transfer perdesini kapatmayan Fenerbahçe, son bir bomba patlatmayı planlıyor. Sezon başından bu yana golcü oyuncu konusunda istikrar sağlayamayan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Christian Benteke'yi gündemine aldı.

İngiliz ekibi Crystal Palace'da forma giyen Benteke'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bonservisi olmadan kadrosuna katmayı planlıyor. Crystal Palace'ta forma giyen Benteke, bu sezon 17 maçta 4 gole ulaştı.

AHMET ÇAKAR'DAN EDIN DZEKO İDDİASI

İtalya ekibi Roma'da forma giyen Edin Dzeko, bu sezon 15 maçta 7 gollük performans sergiledi. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'da yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile ilgilendiği iddiasını yineledi. Ahmet Çakar, dün gece yayınlanan programda, "Fenerbahçe, Dzeko'yu alabilir." ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko için bir başka iddia ise İngiliz basınından geldi. İngiltere'de yayın yapan Sky Sports, Roma ile Inter arasında Dzeko ve Alexis Sanchez takasının gerçekleşebileceğini yazdı.