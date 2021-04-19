Fenerbahçe , Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa Süper Ligine katılacak mı?

Avrupa'nın önde gelen 12 takımı yaptıkları açıklama ile Avrupa Süper Ligini kurduklarını açıkladı. Bu durum UEFA ve FİFA tarafından tepkiyle karşılanırken futbolseverler de bu durumu tepkiyle karşıladı. İngiliz takımlarının öncelik ettiği Süper Lig'e İngiltere Başbakanı Boris Johnson," Kulüpler adım atmadan önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir" dedi.

FİFA'dan yapılan açıklamada," FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." ifadelerine yer verilerek turnuvaya karşı olunduğunu net bir dille anlatıldı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR AVRUPA SÜPER LİGİNE KATILACAK MI?

Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi projesine karşı olduğu belirtilerek, UEFA'nın yanında olunacağını belirtildi.

Bu kapsamda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Süper Ligine katılamayacağını söyleyebiliriz.

Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kulüpler Birliği Vakfı, son dönemde gelişen olaylar hakkında derin endişe duymaktadır. Sözde 'Avrupa Süper Ligi', Avrupa futbolunun bütünlüğüne düzeltilemez bir darbe vuracaktır. Futbol ailesinin tüm paydaşları için dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda, bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz.

Türk Kulüpler Birliği Vakfı, kıtanın sportif değerini yaşatmak için UEFA'nın yanında yer almakta ve bütün paydaşları futbolun kalbini ve ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı Avrupa futbolunu savunmaya çağırmaktadır."

Avrupa Süper Ligi nedir? Hangi takımlar var? Kaç takım katılacak? Avrupa Süper Ligi maç formatı nasıl olacak?

Avrupa futboluna büyük darbe: Dünya devleri Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıkladı!