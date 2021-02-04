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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Süper Lig'de tüm futbolseverler ligin 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine odaklandı. Karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve son bilgileri merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

Son yıllarda seyir zevki açısından oldukça düşüş gösteren Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmalarına bir yenisi daha bu hafta sonu ekleniyor. Hafta içi oynanan maçların ardından her iki takımında tüm konsantrasyonunu çevirdiği derbiye, futbolseverler de odaklanmış durumda. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan zorlu mücadele, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Arena'da oynanacak. Maç saati yaklaştıkça en çok merak edilen konular arasına giren muhtemel 11'lere, haberimizde yer verdik. 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

YENİ TRANSFERLER GÖZ ALICI

Süper Lig'de iki takımın ligin yarısında Türk Telekom Arena Stadı'nda oynadığı karşılaşma 0-0 sonuçlanmış ve her iki tarafta 1 puana razı olmuştu. Kadıköy'de oynanacak mücadele ise iki takımın yeni transferlerinin sahne alması açısından oldukça heyecan verici gözüküyor. 

Fenerbahçe, ara transfer döneminde sezonun en gösterişli iki transferine imza atmış ve kadrosunu, Mesut Özil, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerle doldurmuştu. 

Galatasaray ise ara transferin büyük bir bölümünü sessiz geçirse de bir kaç günde ivme yükseltmiş ve kadrosunu, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes gibi genç oyuncularla güçlendirmişti. 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

LUİZ GUSTAVO SAKATLIĞI KORKUTUYOR

Fenerbahçe'de Hatayspor ile oynanan 23'üncü hafta mücadelesinin ilk devresinde sakatlanan Luiz Gustavo, sarı-lacivertlilerde endişe yaratıyor. Brezilyalı orta sahanın dizinde darbeye bağlı ödem oluşmuş ve derbide forma giyip giymemesinin maç saatinde belli olacağı söylenmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

FALCAO GERİ DÖNDÜ

Derbi hazırlıklarına Başakşehir maçının ardından başlayan Galatasaray'da, İspanya'daki tedavisini atlatarak Türkiye'ye dönen Radamel Falcao'nun takımla birlikte çalışmalara başlaması kadro derinliğini arttıran unsurlardan birisi oldu. 

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Sosa (Mert Hakan), Thiam, Samatta.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed.

Onur Çelik
Spor Editörü
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