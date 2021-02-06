Büyük derbi sona erdi! Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

İki ezeli rakip Süper Lig’in 24. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 54. dakikada Mostafa Mohamed'in attığı golle deplasmanda maçı 1-0 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada gelişen sağdan yapılan ortada sarı lacivertli takım savunmasının uzaklaştırmak istediği top Belhanda’da kaldı. Bu futbolcunun pasında Linnes, müsait pozisyondaki Onyekuru’ya topukla pasını aktardı. Onyekuru’nun yakın mesafeden şutunda Altay gole izin vermedi.



54. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Kılınç, ceza sahası önüne gelerek Mostafa Mohamed’e pasını verdi. Mısırlı futbolcu Serdar Aziz’den sıyrılıp yerden bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1

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58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Linnes son çizgiye inerek ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu noktada iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.



62. dakikada Samatta’nın pasında topla buluşan Ozan Tufan, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Bu pozisyonda Muslera iyi uzanarak topu kornere tokatladı.



71. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Osayi, Saracchi’den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Muslera’da kaldı.

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72. dakikada Taylan Antalyalı’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



75. dakikada Mesut Özil’in sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ozan Tufan kafayı vurdu. Top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.



90+3. dakikada Mesut Özil’in soldan kullandığı korner atışında Szalai kafayla arkaya aşırttı. Sinan Gümüş’ün direkt kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.



90+5. dakikada Donk’un hızlı pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol edip ardından ceza sahası dışından sert vurdu fakat top üstten dışarı gitti.