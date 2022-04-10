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  3. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan'ın son hali şaşırttı! Görenler inanamadı! "Ne olmuş böyle"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan'ın son hali şaşırttı! Görenler inanamadı! "Ne olmuş böyle"

Bu akşam Kadıköy'de gerçekleşen Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Arda Turan'daki değişiklik dikkat çekti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Arda Turan'ın son hali şaşırttı! Görenler inanamadı! "Ne olmuş böyle" 1110

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.